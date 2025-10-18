Osman Kaya'dan Selin Işık'a evlilik teklifi

Yönetmen Osman Kaya, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Selin Işık'a romantik bir evlilik teklifi etti.

Çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kaya'nın teklifine 'evet' diyen Işık, o anı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında, "Evet dedik. Hep seninle güzel sevgilim" notu dikkat çekti.

İkilinin bu paylaşımlarına kısa sürede ünlü isimlerden yorum ve beğeni yağdı. Kerem Bürsin, Devrim Özkan ve Nur Fettahoğlu gibi isimler, çifti tebrik eden ilk isimler arasında yer aldı.