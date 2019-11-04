04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Osman Çakmak, yaptığı açıklamada, Ampute Futbol Milli Takımı'nda yıllarca kaptan olarak görev yaptığını, 30 Ağustos'tan beri de teknik direktörlük görevini üstlendiğini söyledi.
"Vatana hizmet, millete hizmet en kutsal görevdir" anlayışıyla çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini aktaran Çakmak, ampute futbolun içinden geldikleri için her şeye hakim olduklarını, bütün oyuncularla özverili şekilde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
Ampute takımının bilimsel olarak çok iyi çalışmalar yaptığını anlatan Çakmak, ampute futbolun kurumsallaşması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
"AY-YILDIZLI FORMAYI GİYMEK ÜST DÜZEY YETENEK İSTER"
"Ay-yıldızlı formayı giymek üst düzey yetenek, özveri ve sıkı çalışma ister. Oyuncularımızın hepsi milli takımda oynadıkları için çok gururlular." diyen Çakmak, şöyle konuştu:
"İnsanların daha önce Ampute Futbol Milli Takımı oyuncularına acıyan gözlerle bakıyordu. Takımın şampiyonluklar kazanması üzerine, olumsuz algılar değişti. 2020'de Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kampa girdik. Türk takımının şampiyonalar kazanmasından sonra dünyada da ampute takımların sayısı arttı. Biz Avrupa şampiyonu olduktan sonra dünyadaki ampute takımları da uyandı, kendilerini çok geliştirdiler. Daha önce 24 ülke Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılıyordu şimdi bu sayı 36'ya çıktı. Ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası dünyada ses getirdi, sadece Avrupa'da değil. Şimdi onlar kendi okullarında, kulüplerinde bizim videolarımızla ampute futbolu tanıtıyorlar. 2020'de Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası, 2022'de Ampute Futbol Dünya Kupası var. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyoruz. Şu anda çok iddialıyız, bütün oklar bizi gösteriyor. İnşallah bir olumsuzluk olmazsa Ampute Futbol Dünya Kupası'nın ev sahibiyiz."
Osman Çakmak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu desteğiyle şampiyonanın İstanbul ve Antalya'da yapılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.
Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Fatih Şentürk ise takımın Avrupa ve dünya kupalarına çok sıkı hazırlandıklarını belirterek, "Takımımız her zaman iddialı. Sakatlık olmadığı sürece 'Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulur' parolasıyla azim ve hırsla antrenmanlarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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