Osman Aşkın Bak: Yaşananlar sporun kardeşlik ruhuna yakışmadı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yayımladı.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabında açıklama yayımladı.
Bakan Bak, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır.
İlgili makamlarca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."