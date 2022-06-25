Oslo'da bir gece kulübüne silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan London Pub adlı bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. İki kişinin öldüğü saldırıda 14 kişi yaralandı.

Polis gazetecilere verdiği demeçte, olayın tek faili olduğuna inanılan bir zanlının yakalandığını söyledi.

Polis sözcüsü Tore Barstad, Aftenposten gazetesine verdiği demeçte, suç mahallinin London Pub'dan yakındaki bir sokağa kadar uzandığını ve şüphelinin saldırı başladıktan birkaç dakika sonra yakalandığını söyledi.

Kamu yayın kuruluşu NRK'dan gazeteci Olav Roenneberg, "Bir adamın elinde çantayla geldiğini gördüm, silahını aldı ve ateş etmeye başladı" dedi.

Saldırının nedeni henüz belli değil.