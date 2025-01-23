Osimhen'in maske takmasının sebebi Skriniar
Napoli ile İnter arasında oynanan maçta Osimhen ile Skriniar kafa kafaya çarpışırken yüzüne 6 plaka, çenesine 18 vida takılan Nijeryalı golcü daha sonra maçlara maske ile çıkmaya başladı
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Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin yeni stoperi Milan Skriniar, İtalya’dan sonra bu kez Türkiye’de rakip oluyor.
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2021 yılında Napoli ile İnter arasında oynanan maç sırasında o dönem İtalyan ekibi İnter’de forma giyen savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, bu çarpışma sonucu ciddi bir yüz yaralanması geçirdi.
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YÜZÜNDEN 3.5 SAATLİK BiR OPERASYON GEÇİRDİ
Yaklaşık 3.5 saat süren bir ameliyatın ardından Osimhen’in yüzüne 6 plaka çenesine ise 18 vida yerleştirildi. O dönemden sonra Osimhen maçlara özel bir maskeyle çıkmaya başladı. Osimhen yaşadıklarını şöyle anlatıyor:
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"Bir sürü uykusuz gece. Uyuyamadım, acıyla yemek yiyemedim. Ama günün sonunda, ben bir aslanım ve sahip olduğum zihniyeti biliyorum..."