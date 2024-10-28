Osimhen'den Icardi sözleri! "Bizi engelleyemezler"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Taraftarların inanılmaz olduğunu dile getiren Nijeryalı golcü, "Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz." dedi.

"BİZİ ENGELLEMELERİ ÇOK ZOR"

Icardi'yle aralarındaki ilişkiye değinen yıldız isim, "Çok iyi anlıyoruz Icardi ile birbirimizi. Antrenmanlarda beraber çalışıyoruz. Onun ne kadar deneyimli olduğunu biliyorum. Söylediklerini dinliyorum. Icardi ile oynamak gurur. Herhangi bir savunmanın bizi engellemesi çok zor. Beni engellerseler o çıkıyor, onu engellerseler ben çıkıyorum." şeklinde konuştu.