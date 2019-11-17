Oscar Wilde'ın çalınan yüzüğünü Hollandalı sanat dedektifi buldu

İrlandalı ünlü yazar Oscar Wilde'ın 2002 yılında Oxford Üniversitesi'nden çalınan altın yüzüğü, Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand tarafından bulundu.

Wilde tarafından, 1876 yılında okuduğu Oxford Üniversitesi'ne bağışlanan yüzük, kısa süre içinde yeniden buraya dönecek.

İngiliz edebiyatının en önemli yazarları arasında gösterilen Wilde'nin hayranı olan, Hollandalı sanat dedektifi Brand, 7 yıl önce yaptığı bir araştırma sırasında çalınan yüzüğün öyküsüne rastladı ve Hollanda Televizyonu'nun (NOS) haberine göre, Brand, bir temizlik görevlisi tarafından Oxford'dan çalınan yüzüğün izini sürmeye başladı.

Hapis cezasına çarptırılan temizlik görevlisi, yüzüğün eritildiğini ve kendisinde olmadığını öne sürdü. Bu iddiaya inanmayan Arthur Brand, yüzüğü aramaya devam etti.

18 kıratlık yüzük 2002 yılında Magdalen College'den çalındığında yaklaşık 35 bin sterlin değer biçilmişti.

Yüzüğün izi nasıl sürüldü?

2015 yılında, çoğunluğu yaşlı erkeklerden oluşan bir grup, Londra'nın kuyumculuk merkezi Hatton Garden'da yaklaşık 15 milyon sterlin değerinde bir mücevher soygunu gerçekleştirdi.

İngiltere tarihinin en büyük soygunu olarak adlandırılan olaydan sonra, yeraltı dünyasında, soygunda ele geçirilenler arasında daha önce çalınan bazı eşyaların da bulunduğu konuşulmaya başlandı.

Çalınan mücevherler arasında, "Rusça yazılar içeren bir Victora yüzüğünün de yer aldığı" bilgisi üzerine, Hollandalı sanat dedektifi doğru iz üzerinde olduğunu anladı.

"Sanat dünyasının Indiana Jones'u" olarak bilinen Arthur Brand, sözü edilen yüzüğün Oscar Wilde'a ait olduğundan emin oldu. Çünkü tarif, yüzükle birebir aynıydı. Tek fark, yüzüğün içindeki yazının Rusça değil, Yunanca olmasıydı.

Ancak yüzüğü ikinci kez çalan hırsızlar, Rusça ile Yunanca arasındaki ayrımı da, onun ünlü yazara ait olduğunu da bilmiyorlardı.

Brand, çeşitli aracılar sayesinde yüzüğe sahip olan kişiye ulaştı. Yeni sahibi, yüzüğün Oscar Wilde'a ait olduğunu bilmeden, sıradan bir Victoria dönemi yüzüğü diye birkaç yüz sterline satın aldığını, gerçeği öğrenince çok şaşırdığını belirtti.

Yapılan kontroller sonrası yüzüğün orijinal olduğunu belirleyen Hollandalı dedektif, hayranı olduğu yazarın yüzüğünün yeni sahibi oldu. Normalde mücevher takmadığını söyleyen Brand, Wilde'nin yüzüğünü birkaç kez parmağına geçirmiş.

"Ama benim tarzım değildi. Wilde, biraz züppe prototipi olduğu için, yüzük bana biraz fazla geldi" diyen Arthur Brand, yine de büyük hayranı olduğu yazarın yüzüğünü taşımaktan mutlu olduğunu söylüyor.

Oscar Wilde'ın yüzüğü şu anda İngiltere'de güvenli bir yerde tutuluyor. Yüzük, 4 Aralık'ta düzenlenecek törenle Oxford Üniversitesi'ne geri verilecek.

1854 Dublin doğumlu Oscar Wilde, Victoria dönemi İngiltere'sinin en ünlü yazarlarından.

Arthur Brand, geçen yıl da Kuzey Kıbrıs'tan çalınmış olan 6. yüzyıla ait bir moziği Monaco'da bir apartman dairesinde bulmuştu.