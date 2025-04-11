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        Haberler Dünyadan Oscar'daki yeni 'Dublör Tasarımı' kategorisine Tom Cruise hayranlarından talep: Adı 'Tom Cruise Ödülü' olsun - magazin haberleri

        Oscar'daki yeni kategoriye Tom Cruise hayranlarından talep: Adı 'Tom Cruise Ödülü' olsun

        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Oscar ödüllerine 'Dublör Tasarımı' kategorisini de ekleyecek olmasının ardından, tehlikeli sahneleri dublörsüz çeken Tom Cruise'un hayranları harekete geçti: Adı 'Tom Cruise Ödülü' olsun

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:32
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        Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2027'den itibaren vizyona giren filmlerin 'dublör tasarımı'ndaki başarısı için yeni bir ödül kategorisi açtığını duyurdu. Oscar'ın 100'üncü yılını işaret eden 2028'de verilecek 'Dublör Tasarımı' ödülünü açıklayan Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang; "Sinemanın ilk günlerinden beri, dublör tasarımı film yapımcılığının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu teknik ve yaratıcı sanatçıların yenilikçi çalışmalarını onurlandırmaktan gurur duyuyoruz ve bu önemli olaya ulaşmadaki bağlılıkları ve özverileri için onları tebrik ediyoruz" dedi.

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        'Dublör tasarımı' alanında Oscar verileceğinin açıklanmasının ardından Tom Cruise hayranları harekete geçti. Ünlü aksiyon yıldızının takipçileri, 'Görevimiz Tehlike' serisindeki olağanüstü ve tehlikeli hareketlerinin onuruna yeni ödülün, 'Tom Cruise Ödülü' olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

        Bir kullanıcı X platformunda; "Tom Cruise sadece bunun için bir 'Görevimiz Tehlike' filmi daha çıkarmak üzere" diye yazarken, bir başkası; "Bu ödül Tom Cruise'un tüm kariyeri boyunca neredeydi?" diye sordu.

        Pek çok kullanıcı, sekizinci 'Görevimiz Tehlike' filmi olan 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'nın mayıs ayından itibaren vizyona gireceğini hatırlatarak, ödülün neden gelecek yıldan itibaren verilmediğini sorguladı.

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        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin prodüksiyon ve teknoloji dalında 100’den fazla dublörü bulunuyor. Bu işte çalışanlar, bir süredir becerilerinin tanınması için Oscar kampanyası yürüttüler. Kampanya, geçen yıl ivme kazandı.

        Ryan Gosling, geçen yıl 'The Fall Guy' filminde savaş yaraları almış dublör Colt Seavers'ı oynadıktan sonra desteğini açıkladı.

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        #Tom Cruise
        #Oscar ödülleri
        #Görevimiz Tehlike
        #dublör ödülü

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