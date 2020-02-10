Bu yıl 92'inci kez gerçekleştirilen Akademi Ödülleri'nde 9 film, 'En İyi Film' dalında aday gösterildi. O filmler arasında Oscar'ı kazanan 'Parazit' oldu.

'Parazit', aday gösterilen filmler arasında en düşük maliyetli film olma özelliğine sahip.

11 milyon $'a çekilen film bugüne kadar 121.800.000 $ hasılat elde etti.

'Parazit'in başarısı gösterdi ki para sinema için çok şey ama asla her şey değil.