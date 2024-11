Osayi-Samuel: Mourinho'dan iyisi yok!

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya basınından Football Fans Tribe'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'deki günlerine değinen Osayi-Samuel, "Türkiye'de hayat güzel. Sakatlığımı atlattım ve oynamaya başladım. Önemli olan da bu, oynayabildiğim kadar maç oynamak." sözlerini sarf etti.

"EN İYİSİ MOURINHO"

Jose Mourinho ile ilişkilerinin nasıl olduğu hakkındaki soruyu yanıtlayan Osayi-Samuel, "Mourinho ile çalışmak çok güzel bir şey. Her günümüz bir sınav gibi ve her gün o sınavı geçmek zorundayız, her gün! Talepleri çok yüksek seviyede. Birlikte çalıştığım en büyük teknik direktör kesinlikle o. Eğer o sizi severse, gelişmeniz için elinden geleni yapıyor. Önemli olan da bu zaten, hocanızın size güvenmesi. Ondan çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.