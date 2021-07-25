Örümcek adam dehşet saçtı!

İHA

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir süpermarket ilginç bir olaya sahne oldu. Örümcek adam kostümü giyen bir şahıs, geçtiğimiz perşembe günü yerel saatle 22.40 sıralarında süpermarkette alışveriş yapanlara ve çalışanlara saldırdı.

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Londra Metropolitan Polisi, saldırıda bir kadının hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve yaşları 17 ila 37 arasında olan 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Örümcek adam kostümlü şahsın saldırı anı etraftaki kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, örümcek adam kostümlü kişinin bir kadına tekme ve yumruk atarak saldırdığı ve süpermarketin depo alanında market çalışanları ile şüpheliler arasında arbede yaşandığı görüldü.