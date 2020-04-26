26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oruç için ne zaman niyet edilir? Oruca nasıl niyet edilir? soruları 2020 Ramazan ayı için gündemde. Bu gece kalkılarak yapılacak sahurla birlikte Ramazan ayı başlayacak. İslam alemi 30 gün sürecek Ramazan orucunu tutacak. İşte oruca niyet etmek ile ilgili bilmeniz gerekenler...
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Ramazan ayının gelmesine çok kısa bir zaman kala milyonlarca Müslüman oruç tutacak. Ramazan ayı içerisinde ibadet ederek Allah’a kendisini daha yakın hissetmek isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan müminler için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak ve gönülden istemek, onaylamak demektir. Oruca nasıl niyet edilir? Oruca ne zaman niyet edilir? konusunu aşağıda açıkladık.
Yaptığımız her ibadetin başında olduğu gibi oruca da başlarken niyet etmek yaptığımız ibadetlerin ve orucun temel şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru olarak kabul edilmez ve zarar görür. Oruç tutmaya kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da bir nevi niyet sayılmaktadır.
Ramazan orucu da dâhil olmak üzere belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme gereklidir. Oruca niyet etme zamanına gelecek olursak, niyet vakti güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir ancak imsak vaktinden sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir iş ya da işlem yapılmamış olması gerekmektedir. Aksi halde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Ramazan orucu başta olmak üzere tutulacak bütün oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterli olmakla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun gününün işaretlenerek belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan orucu için her günü ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).
Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için güneşin batışından itibaren en geç imsak vaktine kadar kesinlikle niyet edilmiş olması gereklidir. Bu tür oruçlara niyet edilirken de, tutulacak orucun amacı “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde isimlendirilerek belirtilmesi gerekir.
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