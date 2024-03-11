Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda ne gibi değişiklikler olur, oruç tutmak sağlığa faydalı mı?
11 ayın sultanı Ramazan dün akşam kılınan teravih namazının ardından gece kalkılan sahur ve bugün tutulan ilk oruçla başladı. Milyonlarca Müslüman, 30 gün boyunca devam eden Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetlerini yerine getirecek. Peki oruç tutmak sağlığı nasıl etkiliyor, oruç tutan bir insanın vücudunda neler oluyor?
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Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Müslümanlar da oruç ibadetlerini 30 gün boyunca yerine getirerek Ramazan Bayramı’nı kutlayacaklar. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinin başında yer alan orucun, insan sağlığını oldukça fazla olumlu etkisi bulunuyor. Yağ yakımı, kilo verme ve kolestrol seviyesini düşürme gibi bir çok faydası bulunan orucun insan vücudunda olağanüstü etkileri var.
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EN ZORU, İLK GÜNLER
İnsan bedeni, oruç tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman, vücut oruç tuttuğunu hissetmeye başlıyor. Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yöneliyor. Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor.
Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor. Öte yandan, kan şekerinin düşmesiyle vücutta halsizlik ve uyuşukluk baş gösteriyor. Açlık seviyesinin en üste çıktığı zamanlarda baş ağrısı, mide bulantısı ve kötü ağız kokusu da semptomlara ekleniyor.
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3’ÜNCÜ GÜNDEN 7’NCİ GÜNE: SU İÇMEYE DİKKAT
Oruç tutmaya alışan vücudunuz yağı tüketip kan şekerine dönüştürüyor. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor.
İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart. Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.
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8’İNCİ GÜNDEN 15’İNCİ GÜNE: VÜCUT ORUCA ALIŞIYOR
Bedeniniz artık 3. aşamaya geçtiği bu dönemde vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağlıyor. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta bazı olumlu etkileri de olduğunu kaydetti.
Mahroof, gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda aldığımızı ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez olduğunu belirterek, “Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor" şeklinde konuştu.
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16’NCI GÜNDEN 30’UNCU GÜNE: DETOKS ZAMANI
Ramazan ayının 2. yarısında kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü, hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlendiğini, enerjinin de arttığını kaydeden Dr. Mahroof, “Oruç şafak vaktinden gün batımına kadar olan dönemi kapsar. Böylece arada enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder. Ancak bedeniniz enerji için protein almaya başlarsa, ileri açlık moduna geçip kaslarınızı kullanmaya başlar. Bu en sık, günlerce ve haftalarca uzatılan oruç dönemlerinde görülür” ifadelerini kullandı.
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ORUÇ SAĞLIĞA FAYDALI MI?
Dr. Mahroof'a göre bu sorunun yanıtı "Evet" ama bir şartla:
"Oruç tutmak neyi ne zaman yediğimize odaklanmamızı sağladığı için sağlığa faydalı ama bir aylık dönemi uzatıp sürekli oruç tutulmasını önermiyoruz. Orucu uzatmak uzun vadede yağı enerjiye dönüştürmeyi engeller ve vücut enerji kaynağı olarak kaslarınıza yönelir. 'Açlık moduna' geçtiği zaman uzun vadede kilo vermeyi zorlaştırarak sağlığı kötü etkiler."
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RAMAZAN DIŞINDA ORUÇTA FORMÜL; 5:2
Ramazan döneminin dışında da oruç tutulacaksa Mahroof'un önerisi 5:2 oruç diyetini uygulamak. Yani haftanın 5 günü sağlıklı bir şekilde beslenmek ve diğer 2 gün oruç tutmak.