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        Haberler Gündem Oruç nasıl açılır? Oruç açarken okunacak dua hangisidir? İşte oruç açma iftar duası ve Türkçe anlamı

        Oruç açarken okunacak dua hangisidir?

        Müslüman dünyasında özel ve önemli bir yeri olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle sahur ve iftar duaları araştırmaları başladı. Oruç ibadetini yerine getirenler iftar vaktinde edecekleri iftar duasının okunuşu ve anlamını sorguluyor. Peki, iftar vaktinde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte İftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu ve anlamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:11
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        • 1

          Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini yerine getirerek oruç tutacak kişiler için iftar duası araştırmaları yoğunlaştı. Peki, iftarda hangi dualar, sureler okunur? İşte iftar vaktinde okunan oruç açma yani iftar duasının Türkçe okunuşu ve anlamı...

        • 2

          İFTAR DUASI

          "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

        • 3

          TÜRKÇE ANLAMI

          "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

          Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

          İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

        • 4

          İFTARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

          Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

          Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema” ahhertü."

        • 5

          “Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

          Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.

          Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.

        • 6

          ORUÇ NASIL AÇILIR?

          İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

          Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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