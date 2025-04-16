Örtü altı tarımda "sosyal güvenlik sistemi" modeli

Antalya'da, tarımda işçi sıkıntısını beraberinde getiren sosyal güvenlik sisteminin tarıma özel planlanması için 5 aşamalı grup toplantılarının ilki düzenledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) tarafından düzenlenen toplantıda, örtü altı tarımda çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınmasına yönelik mevcut durum, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ela alındı.

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ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, burada yaptığı konuşmada, tarımda işçi sıkıntısına dikkati çekerek, tarıma özel bir sosyal güvenlik modeli oluşturulmasının şart olduğunu söyledi.

Tarımdaki işçi sıkıntısının çözümünün tarım özel sosyal güvenlik modeliyle çözülebileceğini belirten Çandır, şunları kaydetti:

"Tarımda öyle bir sosyal güvenlik modeli kurgulamalıyız ki bu model bir taraftan insanlarımızı kayıt içine girmeye motive etmeli diğer taraftan tarımsal kapasiteyi artıran ve büyümeyi teşvik eden bir model olmalıdır. Tarım çalışma koşulları, sistemi ve takvimi özel bir sektördür. Sosyal güvenlik sistemi de buna göre düzenlenmelidir. Tarıma özel sosyal güvenlik sistemini geç olmadan uygulamalıyız."

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp de işçileri tarlada tutacak ve işvereni de zor durumda bırakmayacak sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Toplantıya, FİDEBİRLİK Başkanı Kayhan Yıldırım, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, sektör temsilcileri, akademisyenler ve SGK İl Müdürlüğü uzmanları katıldı.