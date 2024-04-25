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        Haberler Gündem Ortak Yazılı Sınavlar (mazeret) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları görüntüle MEB ekranı

        Ortak Yazılı Sınavlar (mazeret) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

        Ülke genelinde Ortak Yazılı Sınavlar (mazeret) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Ortak Yazılı Sınavların soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. İşte, MEB ile Ortak Yazılı Sınavlar (mazeret) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:50
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelindeki ortak yazılı sınavlar 26-27 Mart 2024 tarihlerinde uygulandı. Ancak sınavlara katılamayan öğrenciler için 18 Nisan'da mazeret sınavı gerçekleştirildi. MEB, Ortak Yazılı Sınavlar (mazeret) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını açıkladı. İşte, detaylar...

        • 2

          ORTAK YAZILI SINAVLAR (MAZERET) SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde ortaokul ve liselerde "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılabileceği açıklanmıştı.

          Buna göre 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı; 6. sınıf ve 9. sınıf matematik dersleri için de 27 Mart 2024 Çarşamba günü ortak yazılı sınavlar uygulanmıştır.

        • 3

          Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi'nde "Ortak sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılır." hükmü bulunmaktadır. Ülke geneli yapılan ortak sınavlara geçerli mazeretleri sebebiyle katılamayan öğrencilere yönelik 18 Nisan 2024 tarihinde mazeret sınavları uygulanmış ve sınavlar sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır.

          ORTAK YAZILI SINAVLAR (MAZERET) SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 4
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