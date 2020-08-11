'Ortak Yapım'a yoğun ilgi

Türkiye’nin önde gelen beş kültür-sanat kurumu BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM’nin, ülkemizin kültür birikimine katkıda bulunacak yeni tiyatro yapıtları üretilmesi amacıyla başlattığı 'Ortak Yapım' projesinin başvuru süreci sona erdi.
10 yeni yapımın ülkemiz tiyatrosuna kazandırılmasını sağlayacak proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarları Ahmet Sami Özbudak, Ceren Ercan, Ebru Nihan Celkan, Firuze Engin ve Yeşim Özsoy tarafından yazılacak.
Açık çağrıya gelen 786 başvuru arasından destek almaya hak kazanan beş oyun metni ise 1 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Daha önce 15 Eylül olarak açıklanan tarih, başvuru sayısının beklenenin çok üstünde olması sebebiyle, sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi adına 1 Ekim’e ertelendi.
HER KURUM SEÇİLEN İKİ OYUNUN PRODÜKSİYONUNU ÜSTLENECEK
Başvurular sonucunda seçilecek beş oyun metni, Tiyatro Sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Tiyatro Sanatçısı Mert Fırat, Dramaturg Beliz Güçbilmez, Tiyatro Eleştirmeni, Akademisyen, Yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tiyatro Sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlenecek. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek. Seçim sürecinin ardından projeyi yürüten beş kurumun her biri, seçilen 10 oyun metninden ikisinin yapımcılığını üstlenecek. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak.
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