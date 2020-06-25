Türkiye'nin kültür - sanat alanında önde gelen beş kurumu BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Zorlu PSM'nin birlikte yürüteceği 'Ortak Yapım' projesi, tiyatro alanında yeni oyun üretimine destek sağlamayı amaçlıyor. Türkiye tiyatrosuna 10 yeni yapım kazandıracak proje kapsamında her kurum seçtiği iki oyunun yapımcılığını üstlenecek ve seçilecek her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek

HABERTURK.COM

BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Zorlu PSM, başlattıkları 'Ortak Yapım' projesiyle, 2020'de 10 yeni yapımın ülkemiz tiyatrosuna kazandırılmasını sağlayacak. Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek.

Açık çağrıya başvurular 1 Temmuz 2020 saat 09'dan itibaren, 1 Ağustos 2020 saat 18'e kadar kabul edilecek. Başvuru formuna, 1 Temmuz 2020 saat 09'da ortakyapim.com adresinden ulaşılabilecek. Başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak. Projenin seçici kurulunda Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Mert Fırat, dramaturg Beliz Güçbilmez, tiyatro eleştirmeni - akademisyen - yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alacak.