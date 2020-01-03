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ABD'nin İran'ın en önemli isimlerinden General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı, dünyada bir anda gündemin ilk sırasında oturdu.

Suikasta ilk tepki Çin ve Rusya başkentlerinden geldi.

Çin Dışişleri, Süleymani'ye yönelik suikastla ilgili ABD'den açıklama istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin ABD başta olmak üzere ilgili tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğu, bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin Orta Doğu'da tansiyonu yükselteceği ifade edildi.

FRANSA VATANDAŞLARINI UYARDI

Başkent Tahran'daki Fransız Büyükelçiliği, İran'daki vatandaşlarına kamusal alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada Süleymani için ilan edilen 3 günlük yas süresince Fransız vatandaşlarının kalabalık yerlerden uzak durmaları istendi.

SURİYE'DEN KINAMA

Suriye'deki Şam rejimi, Süleymani'ye yönelik Amerikan operasyonunu kınadı. Suriye Dışişleri'nden bir yetkili SANA ajansına yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu korkakça saldırganlığı şüphesiz direnişin kararlılığını güçlendirecek" diye konuştu.