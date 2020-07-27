Ortadirek Şaban filmi oyuncuları kimler?Ortadirek Şaban konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Ortadirek Şaban filmi hakkında detaylar haberimizde...

ORTADİREK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban

Bahar Öztan - Bahar Gökçe

Yalçın Tülpar - Erkan

Ergun Köknar - Adnan Bıçakçı

Yavuzer Çetinkaya - Çete Reisi Çakal

Reha Yurdakul - Şükrü Bey

Renan Fosforoğlu - Gıyasettin Amca

Memduh Ün - Tahsin Bey

Oktar Durukan - Kara Bela Kadir

Coşkun Göğen - Sinyor Lopez

Sırrı Elitaş - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Mehmet Uğur - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Tahsin Koray - Adnan Bıçakçı'nın Adamı

Celal Yonat - Celal

Fatih Özses - Çete Elamanı

Dinçer Çekmez - Antrenör

Hüseyin Kutman - Basketbol Antrenörü

Baykal Kent - Basketbol Antrenörü

Hayri Caner - Kahveci

Ekrem Dümer - Doktor Sami

Hikmet Karagöz - İşportacı

ORTADİREK ŞABAN KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada memur olarak çalışan Şaban kendi halinde bir hayat süren ve kıt kanaat bir yaşam sürmektedir. Kendisiyle aynı mahallede oturan ve aynı fabrikada sekreterlik yapan ve ünlü petrol zengini Adnan Bıçakçı'nın katkılarıyla ünivesitede okuyan Bahar'ı deliler gibi sevmektedir. Ancak karşısında çok güçlü bir rakibi vardır: Türk basketbol şampiyonu, başarılı sporcu Erkan'da Bahar'a ilgi duymaktadır. Bahar'ın gözü de ünlü sporcu Erkan'dadır. Adnan Bıçakçı'nın Bahar'ın öz torunu olduğunu açıkladıktan sonra Bahar gangsterler tarafından kaçırılır. Ancak onu kurtarmak için tek uğraşan kişi sevgilisi Erkan değil Orta Direk Şaban'dır.