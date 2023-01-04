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Konut kampanyası bugün açıklanıyor

 “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”nın detayları bugün saat 10.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanacak

Giriş: 04.01.2023 - 08:57 | Güncelleme: ABONE OL
Orta gelirliye yönelik konut kampanyası bugün açıklanıyor
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecek ortak basın toplantısıyla “Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası”nın detaylarını açıklayacak.

Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınına katılan Bakan Nebati kampanyada kredi faizinin yüzde 1'in altında olacağını söyledi.

"FİYAT ARTIŞI YAPMAK İSTEYEN İNCİNİR"

Bakan Nebati "Geniş ve özgün bir paket açıklayacağız. Oranlar yüzde 1'in altında olacak" dedi. Konutta sahadaki çalışanları üzerinden araştırma yaptıklarını aktaran Bakan Nebati "Kısa günün kârı diyerek fiyat artışı yapmak isteyen olursa incinir. Tedbirimizi aldık" diye konuştu.

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