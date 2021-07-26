Deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel yapısıyla Gökova Körfezi'nin kıyısında bulunan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akyaka'daki tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması amacıyla Kültür Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği koordinesinde çalışma yürütülüyor.
AA'nın haberine göre yaklaşık 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen yerleşim yerinde, Orta Çağ'dan kaldığı belirtilen surların büyük bölümü 10 aylık çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.
Bölgedeki daha eski dönemlere ait 4 kaya mezarında temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi.
Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Baran, bölgede kazı çalışmalarının yaklaşık 10 aydır kesintisiz şekilde sürdüğünü kaydetti.
Buranın, Karya'nın önemli kentlerinden biri olduğunu anlatan Baran, "Şu anda Helenistik dönem izlerinin bulunduğu, olasılıkla limanla bağlantılı mekanların kazılarını gerçekleştiriyoruz. Kentte kazı yaptığımız ve ayağa kaldırdığımız en önemli alanlardan bir tanesi de Orta Çağ kalesi" dedi.
Kazı çalışmalarında, kalenin, sonraki dönemlerde Osmanlı ve Selçuklular döneminde de kullanıldığını belirlediklerini aktaran Baran, ağırlıklı olarak kale duvarlarının açılması ve bunların konservasyonunu yaptıklarını dile getirdi.
Kazı çalışmalarının yanı sıra kentte arkeolojik araştırma ve bilimsel çalışmaların da devam ettiğine işaret eden Baran, "Çalışmalarımız ilerledikçe bu bölgenin geçmiş kadim kültürlerinden Karya kültürü hakkındaki bilgilerimiz eksiksiz şekilde tamamlanmış olacak. Yürüttüğümüz bütün çalışmalarda Akyaka ile Ula ilçesini birbirine bir kültür rotası gibi bağlamaya çalışıyoruz. Biz bölgedeki bu kültür rotamızı oluşturacak bu alanları, yavaş yavaş gezilebilir ve görülebilir hale getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Baran, önceki yıllarda bulunan kilise ve mozaik alanlarında da çalışma yürüttüklerini, gün yüzüne çıkarılan kiliselerde de çalışma yürütüleceğini ifade etti.
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