Ormanlık alanda izin kaybettirmek istedi

26 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fatih Nişancı Mahallesi Türkeli Caddesi’ndeki bir evden 11 Haziran 2019 günü yoğun kokuların gelmesi üzerine durum polise bildirildi.
ÖZBEK KADININ CEDESİ BULUNDU
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açtıkları evde, çekyatın arkasında bozulmaya yüz tutmuş bir kadın cesedi buldu.
AFGAN KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ölen kadının 25 yaşındaki Özbekistan uyruklu Guljakhan Batırow olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve HTS incelemelerinde Özbek kadının en son Afganistan uyruklu Mirveli S. İle görüştüğü belirlendi.
TUZLA’DA OPERASYON DÜZENLENDİ
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mirveli S.’nin Tuzla’daki ağaç ve çiçek sulama şirketinde çalıştığı tespit etti. Zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
ORMANLIK ALANA KAÇIP İZİNİ KAYBETTİRMEK İSTEDİ
Afganistan uyruklu cinayet zanlısı Mirveli S.’nin polis ekiplerini görünce Tuzla’daki ormanlık alana doğru kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat Şubesi ekipleri ve polis helikopteri sevk edildi.
KAÇARKEN KISKIVRAK YAKALANDI
Ormanlık alanda kaçarak izini kaybettirmeye çalışan Mirveli S. Yapılan operasyonla gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Mirveli S. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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