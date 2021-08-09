Yangınlarda 13'üncü gün!

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13 gündür Türkiye'de etkili olan orman yangınları sonrası soğutma çalışmaları sürerken, Muğla ve Aydın'daki yangınlara müdahaleler devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "270 orman yangınıyla uğraştık, 267'si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor. Köyceğizde yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz" diye konuştu. Bakan Pakdemirli ayrıca, "Yunanistanın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz" diye konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli, saat 20.30 sularında yaptığı açıklamada, şu ana kadar 173 milyon lira hasar tespiti yapıldığını ve yangından etkilenenlerin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne başvuruda bulunmaları halinde borçlarının erteleneceğini ifade etti.

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YARALARI SARACAĞIZ"

Gelen ihbarın 479'u Antalya'dan. Şu ana kadar 173 milyon lira hasar tespiti yapıldı. Gelen dosyaların incelenmeleri başlamış olup, sonuç itibariyle dosyalara 9 milyon lira ödeme yapılacak.

Tamamı hibe olmak kaydıyla büyükbaş, küçükbaş, arı kovanı zararlarını ödüyor olacağız. Yangından olan kardeşlerimiz Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne müracaat etmeleri halinde borçları ertelenecek.

Muğla'da yaraları saracağız. Yangınlardan etkilenen arıcılara desteği artıracağız. Sel, yangın, kuraklık, gıda güvenliği, susuzluk gibi konular artık dünyanın yeni normali haline geleceği benziyor. Cennet ülkemizi dünyanın insafına bırakacak halde değiliz.

"DEVLET BURADA"

Bir yanda can ve mal güvenliği, diğer yanda ormandaki canlar inşallah bu ateşin tamamını söndüreceğiz. Hiç kimse endişe etmesin ormanlarımız tekrar küllerinden doyacak. Orman köylülerimiz, doğduğu, doğduğu topraklarda yaşamaya devam edecek.

Devlet tüm kurumlarıyla buradadır. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Ne zaman ki burada yangın biter gözümüze uyku girer.

Bu akşam orman kahramanlarımızla sizlerin karşısına çıkmak istedim. Onlar asıl kahramanlar. Yangına koşan tüm aziz milletimizden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, sahada olan bakanlarımıza, milletvekilerimize, katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum.

Pakdemirli, gündüz verdiği bilgilerde "“47 ilde 240 orman yangınıyla mücadele ettik. 235’i kontrol altında. 1 İlde 5 orman yangınıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas-Yatağan, Karaköy, bunu Çine- Akçaova olarak da adlandırabiliriz. Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldık. Antalya- Kaş, Hatay-İskenderun, İzmir Urla-Torbalı, Manisa yangınlarıyla, Dalaman havalimanını tehdit eden ve ayrıca Datça’da çıkan yangını da gün içerisinde kontrol altına aldık” demişti.

BOZDOĞAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın-Nazilli-Bozdoğan yangını kontrol altına alındığınğ bildirdri. Soğutma çalışmaları devam ediyor

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde günlerce devam eden yangının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak. Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek. AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207si kuruldu, bugün 31i daha değişik mahallelere kurulacak. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak. 93 araç hasar gördü, bunun 16sı traktör, 4ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Milas ve Köyceğiz dışında tüm yangınlar kontrol altında" ifadelerini kullandı.

KÖYCEĞİZ'DE 12'NCİ GÜN! HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, 12'nci gününde Çövenli Yaylası'nda devam ediyor. Yangınının sarp arazilerde ve kanyonda sürmesi nedeniyle alevlere sadece havadan müdahale edilebiliyor.

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında, tedbir amacıyla dün Çövenli Yaylası'ndaki evler boşaltıldı. Yangının 12'nci gününde, söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla devam edildi. Alevler, Sandıraz Dağı etekleri ve Şeytan Deresi Kanyonu'nda ilerledi. Kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki çalışmalar, havadan 2 uçak ve 3 helikopterle sürüyor.

MUĞLA'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde başlayan ve Bayır Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangında helikopterler, gün boyu 300 sorti yaparak yangına müdahale etse de rüzgarın yön değiştirmesi ile alevleri söndüremedi.

Sabahın ilk ışıkları ile etkisini kaybeden rüzgar ile birlikte Bayır Mahallesi yangın tehlikesinden kurtulmuştu. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarla birlikte mahalle tekrar tehlike altına girdi. Havadan jandarma, Skorsky helikopterlerinin yanı sıra yurt dışından gelen helikopterler ve yangın söndürme uçakları ile yangına canla başla müdahale edildi.

BİRİ GİTTİ, DİĞERİ GELDİ

Gün boyu 300'ü geçkin sorti yaptığı öğrenilen helikopterler ve uçaklar alevleri kontrol altına almak için Karadağ bölgesinde aralıksız olarak çalıştı. Havanın kararması ile helikopterler çalışmalarına ara verilse de yangına karadan müdahale sürüyor. Birçok ekip de mahallenin etrafında konuşlanırken, olası bir tehlikeye karşı hazır bekliyor. Pür dikkat söndürme çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri yangının mahallelerine ulaşmadan söndürülmesi içi dua ediyor.

2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına müdahale eden iki kişi, üzerlerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralılardan biri askeri helikopter ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Muğla’da 11 gündür devam eden orman yangınlarında orman işçilerinin yanında gönüllüler de ‘Yeşil Vatan’ı korumak için canla başla alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları sırasında yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Üzerlerine ağaç düşen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Ardıçova mevkiinde orman yangınına müdahale eden gönüllü Hakan Tutuş ve orman işçisi Selim Korkmaz'ın söndürme çalışmaları esnasında üzerlerine ağaç düştü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma helikopteri ile diğeri de ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

13'ÜNCÜ GÜNDE KÖKLER YANMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Antalya Manavgat'ta 10 gün sonra söndürülen yangın bölgesinde soğutma işlemleri devam ederken dün yağan sağanak yağışla birlikte soğutma çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Ancak yanan ormanlık alanlardaki bazı noktalardan 13 gün sonra bile dumanlar tütmeye devam ediyor. Yangında tamamen yanan bazı büyük ağaçların köklerinden içten içe yanmaya devam ettiği görüldü.

AYDIN BOZDOĞAN'DA YANGIN

Aydın Bozdoğan'da orman yangını çıktı. Konaklı Mahallesi Kemer Barajı yakınlarındaki ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, orman işletme ve itfaiyeye bilgi verdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İki helikopterin yanı sıra karadan Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozdoğan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KAŞ'TA DA KORKUTAN GELİŞME

Öte yandan Antalya'nın Kaş ilçesinde de orman yangını çıktı. Yaylaçavdır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.