Bodrum'da çıkan orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!
Bodrum'da meydana gelen bir orman yangınında alevler 'tiny house'lara sıçradı. Bölgede devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bir arazideki tekerlekli küçük evlere (tiny house) de sıçradı.
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DHA'da yer alan habere göre ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
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Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house'lara sıçradı.
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Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
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Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
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