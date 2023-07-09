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        Bodrum'da çıkan orman yangınında 'tiny house'lar küle döndü!

        Bodrum'da meydana gelen bir orman yangınında alevler 'tiny house'lara sıçradı. Bölgede devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 16:29
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          Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bir arazideki tekerlekli küçük evlere (tiny house) de sıçradı.

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          DHA'da yer alan habere göre ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

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          Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir arazide bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı belirtilen tiny house'lara sıçradı.

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          Dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ile 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. 

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          Havadan ve karadan müdahale sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

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