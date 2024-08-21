Orman yangınında 300 yıllık çam ağacı kurtarıldı: Koruma altına alınsın talebi

Çam ağacının kendileri için çok önemli olduğunundan bahseden Çopur, "Eskiden biz burada bayram kutlarken gölgesinde 200-300 kişi oturabiliyordu. Büyük bir alan. Masaları kurup ağacın altında bayram yapıyorduk. Bu çam ağacının kurtarılması bizim için çok iyi oldu. Ağacımızın koruma altına alınmasını istiyoruz." diye konuştu.