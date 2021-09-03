Bursa'daki yangında önemli gelişme!

Bursa'da yangın, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde dün akşam 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İHA'da yer alan habere göre yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren bir çalışma ile binalara sıçramadan söndürdü.

Yangını kasıtlı çıkardıkları iddia edilen İsmail K., Ünal B. ve İrem Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.