NİŞANLISI İLE ESKİ EŞİ BULUŞTU



Sık sık yeni markası ile ilgili paylaşımlarda bulunan Perry, sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, nişanlısının eski eşi Miranda Kerr ile bir araya geldi. Kerr ile yeni piyasa sunduğu ürünün reklamı için buluşan Katy Perry, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. İkilinin fotoğrafına binlerce mesaj yağdı.

"ÇOK TATLISINIZ"

Sürpriz ikiliye bir yorum da 'Yüzüklerin Efendisi' filminde canlandırdığı 'Elf Legolas' rolü ile ünlenen Orlando Bloom'dan geldi. Ünlü oyuncu, nişanlısı ve eski eşine, "Çok tatlısınız." dedi. Bloom'un bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.