Orlando Bloom, Perry'nin dikkatini çektiği anları şu ifadelerle anlattı:

Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Oo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim.