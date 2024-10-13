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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Orkun Kökçü: Kerem'in gelmesi iyi oldu - Futbol Haberleri

        Orkun Kökçü: Kerem'in gelmesi iyi oldu

        A Milli Takım'da forma giyen Orkun Kökçü, İzlanda maçından önce konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 18:01 Güncelleme: 13.10.2024 - 18:05
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        "Kerem'in gelmesi iyi oldu"
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        Milli futbolcu Orkun Kökçü de yarın İzlanda'yı deplasmanda mağlup ederek bir ilki başarmak istediklerini söyledi.

        Orkun, İzlanda'ya karşı deplasmanda kazanamadıklarını takım içinde de konuştuklarını belirterek, "Bu maç öncesinde rahatız, bu zamana kadar iyi performanslar gösterdik, iyi sonuçlar aldık. Yarın da ilki başaran jenerasyon olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Milli futbolcu, İzlanda'ya yaptıkları uzun yolculuk ve hava şartlarının yarın için bahane olmadığını dile getirdi.

        Orkun, "Kerem ile takım arkadaşı oldunuz. Bir araya gelişiniz performansınızı da arttırıyor gibi gözüküyor. Kerem ile uyumunuz hakkında neler söylemek istersin?" sorusunu, "Kerem'in gelişi ikimiz açısından iyi oldu. Kerem muhteşem bir oyuncu, onu uzun zamandır tanıyorum. Benfica'da da tam bir milli takım hissi gibi oldu. Kerem dışında da bir tane daha oyuncu var Zeki, o da Türkçe koşuyor, üçlü Türkçe konuşanlar grubu yaptık. Kerem'in gelişi benim performansım açısında da iyi oldu. Bu sene kendimi daha da evde hissediyorum. Performanslar artıyor, umarım daha da devamı gelir. İnşallah daha güzel sonuçlar elde edebiliriz." yanıtını verdi.

        Orkun Kökçü, Avrupa'da bazı futbolcuların yoğun maç trafiğinden şikayet ettiklerini hatırlatılması üzerine, "Daha genç bir oyuncuyum, 23 yaşındayım. Benim için bu tempoyu ağır hissetmiyorum. Daha çok maç oynadığımda kendimi daha hazır hissediyorum. Hemen hemen her maç oynuyorum, 3 günde bir maç oluyor. Benim için daha iyi, performansımın arttığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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