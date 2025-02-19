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        Haberler Bilgi Gündem Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın biyografisi

        Orhan Turan kimdir? TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın hayatı ve kariyeri

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında yaptığı konuşma nedeniyle 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından res'en soruşturma başlatıldı. Yaşanan bu gelişme, "Orhan Turan kimdir?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 19.02.2025 - 20:03
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        Orhan Turan kimdir?
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        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne getirildi. TÜSİAD (Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Orhan Turan hakkında geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılmıştı. Peki, "Orhan Turan kimdir, kaç yaşında, nereli?" İşte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın hayatı ve kariyeri...

        ORHAN TURAN KİMDİR?

        Orhan Turan, 1960 yılında Elazığ’ın Keban ilçesinde üç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.

        Yalıtım firması ODE Yalıtım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

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        Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı’nı da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.

        Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) kurulmasında rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

        Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

        18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD’ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu’nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

        Orhan Turan 2024 yılı Genel Kurul toplantısı itibariyle TÜSİAD Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

        Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.

        NE OLMUŞTU?

        TÜSİAD Genel Kurulu'nda 13 Şubat'ta yapılan hukukun üstünlüğü vurgulu konuşmalar, hükümetin tepkisini çekti.

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Bakan Tunç'un tepkisine yol açan konuşmasında ordudan ihraç edilen teğmenlerden kadın cinayetlerine, Gezi soruşturmalarından görevden alınan belediye başkanlarına kadar pek çok konuda eleştiride bulundu. Tüm bu sorunların ardından hukuka güvenin sarsılmasının olduğunu belirterek "Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız" ifadelerini kullandı.

        TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında benzer konularda eleştiriler getirdi. Bunun yanında Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

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