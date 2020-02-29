Çaykur Rizespor kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İdlib'deki hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimiz varken maç oynamaktan rahatsız olduğunu belirten Orhan Ovacıklı şunları söyledi:

"Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz, çok anlamlandıramadık. Bu oyun, hislerle oynayan bir oyun. Biz gol atınca sevinebilecek miyiz, Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi, zannetmiyorum. Trabzonspor milliyetçi bir şehirdir, buna da Rize kefil olur, aynı şekilde Rize de milliyetçidir ve buna da ilk kefil olarak Trabzon'dur.

Böyle zamanlarda insanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı. Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız, beni rahatsız ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, onlara karşı mahcubuz, onlara karşı sorumluyuz. İnşallah ülkenin ferdi olarak bu sorumluluklarımızı yerine getiririz. Maça gelince de, maç işte."