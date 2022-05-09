"BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK"

Basın mensupları, usta sanatçıya, daha önce 32 sanatçı ile birlikte yaptığı "Orhan Gencebay ile Bir Ömür’" adlı saygı albümünü hatırlatarak, "Tekrar bu tarz bir çalışma olacak mı?" sorusunu yöneltti.

Orhan Gencebay, "Bunu ilk yapan benim. Benden sonra birçok arkadaşımıza örnek oldum. Bu benim için ayrı bir mutluluk. Sağ olsun sanatçı arkadaşlarımız ile güzel işlere imza attık. Tekrar yapmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.