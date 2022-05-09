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Orhan Gencebay: Oğlum Gökhan Gencebay'dan torun bekliyorum

Orhan Gencebay: Gökhan'dan torun bekliyorum

Önceki gece eşi Sevim Emre ile birlikte objektiflere yansıyan Orhan Gencebay, muhabirlerin, "Oğlunuz Gökhan Gencebay evlendi. Torun özleminiz ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt verdi. Usta sanatçı, "Çocukları çok seviyorum. Benim zaten manevi olarak bir hayli torunum var ama Gökhan'dan da bekliyorum" dedi

09.05.2022 - 09:37 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, önceki gece Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gencebay, yakın bir arkadaşına hasta ziyaretinde bulunduklarını ve sağlığının iyi olduğunu söyledi.

  • "FİKİR BEYAN ETMEMEYİ DAHA UYGUN GÖRÜYORUM"

    Röportaj yapmama kararı aldığını ve sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Gencebay, "Doğru olduğuna inandığınız bir şey söyleseniz bile birileri şahsi görüşüne göre bir yerlere çekiyor. Bunun için fikir beyan etmemeyi daha uygun görüyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Ben devletimi ve vatanımı çok seviyorum, değerlerime de son derece saygılıyım." ifadelerini kullandı.

  • "BENİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK"

    Basın mensupları, usta sanatçıya, daha önce 32 sanatçı ile birlikte yaptığı "Orhan Gencebay ile Bir Ömür’" adlı saygı albümünü hatırlatarak, "Tekrar bu tarz bir çalışma olacak mı?" sorusunu yöneltti.

    Orhan Gencebay, "Bunu ilk yapan benim. Benden sonra birçok arkadaşımıza örnek oldum. Bu benim için ayrı bir mutluluk. Sağ olsun sanatçı arkadaşlarımız ile güzel işlere imza attık. Tekrar yapmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  • "ONLARA BİR ŞANS VERMEK İSTİYORUM"

    Gencebay, genç sanatçılardan çok tanıdığı kişilerin olmadığını ama hiç tanınmamış isimler ile bir albüm hazırlığı fikrinin olduğunu dile getirdi. Orhan Gencebay, eski eserlerini bu isimlere seslendirerek, onlara da bir şans vermek ve imkan tanımak istediğini söyledi.

    Artık 3-4 ayda bir eser çıkarmayı planladığını ve bunların içinde rap müziğin de olacağını dile getiren ünlü isim, "Çok değişik, çok güzel şeyler olacak. Herkes çok şaşıracak. Yakın zamanda başlıyoruz." dedi.

  • "TELİF KONUSU HALLEDİLMELİ"

    Sanatçıların albüm çıkarmama konusuna da değinen Gencebay, "Şu anda verilen emeklerin karşılığı yeterince alınamıyor. Telif hakkı konusu halledilmez ise sanatçıları maddi ve manevi iyi günler beklemiyor. Bu konu en önemli konudur." açıklamasını yaptı.

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