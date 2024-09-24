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        Haberler Magazin Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay evlendi - Magazin haberleri

        Altan Gencebay evlendi

        Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, sevgilisi Berna Arduç ile hayatını birleştirdi. Orhan Gencebay, nikâha davet edilmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 17:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:50
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          2021'de, 23 yıllık eşi Eda Edgü'den boşanan 54 yaşındaki Altan Gencebay, ikinci kez evlendi.

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          Altan Gencebay, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berna Arduç ile dünyaevine girdi.

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          Çift, Beykoz'daki bir mekânda hayatlarını birleştirdi.

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          Nikâha Orhan Gencebay'ın katılmadığı öğrenildi.
          Sevim Emre; konuyla ilgili olarak; "Orhan bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler" dedi.

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          Altan Gencebay'ın, Eda Edgül ile evliliğinden 23 yaşında Orhan Efe adında bir oğlu var.

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          Altan Gencebay, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını; "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" mesajıyla yayımladı.

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          Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya geldi.

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