Altan Gencebay evlendi
Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, sevgilisi Berna Arduç ile hayatını birleştirdi. Orhan Gencebay, nikâha davet edilmedi
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2021'de, 23 yıllık eşi Eda Edgü'den boşanan 54 yaşındaki Altan Gencebay, ikinci kez evlendi.
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Altan Gencebay, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berna Arduç ile dünyaevine girdi.
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Çift, Beykoz'daki bir mekânda hayatlarını birleştirdi.
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Nikâha Orhan Gencebay'ın katılmadığı öğrenildi.
Sevim Emre; konuyla ilgili olarak; "Orhan bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler" dedi.
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Altan Gencebay'ın, Eda Edgül ile evliliğinden 23 yaşında Orhan Efe adında bir oğlu var.
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Altan Gencebay, eşiyle yer aldığı fotoğraflarını; "Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim" mesajıyla yayımladı.
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Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, Azize Gencebay ile evliliğinden dünyaya geldi.