28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Örgü bebekler Sarayköylü kadınlara ekmek kapısı oldu
- Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri amacıyla 3 yıl önce hayata geçirilen örgü bebek kursu, katılımcılar için gelir kapısına dönüştü - Kursiyer Nimet Özen: - "Ördüğümüz bebekler genellikle çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterlerinden oluşuyor. Bazen bebek üretimi 3 günümüzü alabiliyor"
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla açılan örgü bebek kursu, kursiyerlerin ekmek kapısı haline dönüştü.
Sarayköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 3 yıl önce kaymakamlık ve belediye desteğiyle kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri amacıyla örgü bebek kursu başlattı.
Kursu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer, eğitimin ardından yılda 100'e yakın oyuncak bebek üretti. Ev hanımları, oyuncak bebeklerin beğenilmesi üzerine piyasadan aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.
Kursiyerlerden Nimet Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa başladığında ilk etapta zorlandığını ancak daha sonra işin üstesinden geldiğini söyledi.
Eğitimin ardından ustalaşarak el örgüsü organik bebek üretmeye başladığını ifade eden Özen, "Dokuma bebekler, anne ve çocukların ilgisini çekiyor. Piyasada bulunan oyuncakların çoğunluğu plastik. Bizim yaptığımız bebekler ise organik. Ördüğümüz bebekler genellikle çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterlerinden oluşuyor. Bazen bebek üretimi 3 günümüzü alabiliyor. Bütün parçaları ayrı ayrı örüp birleştiriyoruz." dedi.
Fidan Altıntaş da kursun kendilerine iyi geldiğini ifade etti.
Bebeklere ilginin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Altıntaş, "El emeği ürünlerimizi Türkiye'nin her tarafına göndermek istiyoruz. Bebeklerimizi, çocuklarımız oynasın diye yapıyoruz. Talebi karşılamak için geç saatlere kadar oturup bebek örüyoruz." diye konuştu.
Kurs eğitmeni Selma Uçman ise ev hanımlarının para kazanmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!