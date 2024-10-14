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        Haberler Bilgi Magazin Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ne zaman çekildi?

        Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi beyaz perdenin ardından 14 Ekim Pazartesi akşamı izleyici buluşuyor. Organize İşler serisinin ikinci filmi olan Sazan Sarmalı aksiyon komedi türünde yer almaktadır. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, 2019 yılında vizyona girmiştir. Peki, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 18:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:33
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        • 1

          Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ve Yılmaz Erdoğan'ın paylaştığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu ve oyuncularını mercek altına aldı. İşte Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI KONUSU NEDİR?

          Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

        • 3

          ORGANİZE İŞLER 2: SAZAN SARMALI OYUNCULARI KİMLER?

          Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

          Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

          Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

          Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

          Bensu Soral (Nazlı Noyan)

          Okan Çabalar

          Ahmet Mümtaz Taylan

          Atakan Çelik

          Erdem Baş

          Ersin Korkut

          Güven Kıraç

          Ekin Türkmen

          Ata Demirer

          Mahir İpek

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