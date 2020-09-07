Genetiğiyle oynanan ve artık gerçek anlamda besin değerlerinin ve tadının kalmadığı gıdalar yerine organik gıdaları arar hale geldik. Son zamanlarda artık daha fazla ortaya çıkan organik gıdalar çok fazla yerde bulunabiliyor. Organik; kendi doğal sürecinde yetişen ve her açıdan doğal işlem görendir.

Organik tarımda toprağın, suyun ve tohumun kalitesini içeren bir yöntem olmasıdır. Her türlü zararlı böcek, yabani otlar ya da gübreleme işinde kimyasal ilaçlama kullanılmadan üretim yapılır. Bu da sebze ya da meyvenin katkısız ve saf olmasını sağlar.

Geleneksel ve organik tarımın farkı;

Organik tarımda,

Gübrelemede, doğal gübreler kullanılır,

İlaçlamada doğadan elde edilmiş ilaçlar kullanılır,

Yabani otların ayıklanması için; elle toplama yapılır ve doğal ilaçlar kullanılır.

Hayvanlar doğal ortamda otlanarak beslenirler ve özel beslenmeleri de ayrıca yapılır. Hastalıkları önlemede sağlıklı ve hijyenik kurallarla önlem alınır.

Geleneksel tarımda:

Gübreleme, kimyasal içerikli gübreler kullanılır.

İlaçlama için, sentetik tarım ilaçları kullanılır.

Yabani otların ayıklanması için; sentetik bitki öldüren ilaçlar kullanılır.

Hayvanlar için, antibiyotik, büyümesi için hormon takviyesi ve hastalık önleyici ilaçlar verilir.

Yani organik tarım tamamen doğaldır, geleneksel tarım da tamamen yapaydır.

Organik gıdalar Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan onaylı ve izniyle satışına izin verilir. Ayrıca belli bir yetki belgesi içermesi gereklidir. Açık olarak satılan ürünlerde satıcının dürüstlüğüne kalmış. Ya da ürün şekil bozukluğu içeriyorsa organiktir. Tek tip olarak yetişmez. Paketlenmiş gıdaların üzerinde ayrıca %100 veya %90 gibi rakamlar olur. Bunlar ne kadar organik olduğunu yansıtır. Doğal yazanlar ise; organik değildir.

Fayda açısından kesin olarak bir araştırma sonucunda resmiyet kazanan bir sonuç yoktur.