Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Akit TV'deki programda komutanlara yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Murat Alan ve kanala 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Orgeneral Güler'in avukatı Alaaddin Varol tarafından Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, "Kanalda yayınlanan Ters Kutuplar programında 1 Haziran 2019'da konuşmacı Murat Alan tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve şerefli komutanlarının kişilik ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla hakaretler sarf edildiği" belirtildi ve şunlar kaydedildi:

"Davalıların haksız saldırısında TSK'nin üst rütbeli vatansever generalleri hedef alınmış, başta Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda mesleki geçmişinde pek çok büyük başarıya ve kahramanlığa imza atmış Yaşar Güler olmak üzere ordumuzun şerefli komutanlarına yönelik hukuka ve ahlaka aykırı şekilde sözlü saldırıda bulunulmuştur. TSK'nin ülkemiz tarihindeki konumu ve değeri göz ardı edilerek, ayrıca TSK'nin temsilcisi ve Genelkurmay Başkanı olan müvekkili de hedef alacak şekilde üst rütbeli generallerimize karşı sarf edilen hakaretlerin gerek müvekkilin şahsı, gerekse TSK ve diğer generallerimiz adına kabulü mümkün değildir."

Alan'ın açıklamaları ve kanalın bunları yayınlaması sebebiyle Orgeneral Güler'in ve şerefli TSK'nin komutanlarının manevi zarara uğradığı ifade edilen dilekçede, Orgeneral Güler'in, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'yi ve TSK'yi birçok farklı görevde başarıyla temsil etmiş, şerefli bir subay olduğu belirtildi.

TSK'nin gerçekleştirdiği pek çok harekatın idaresinde görev alan Güler'in, önsezisi, ileri görüşlülüğü ve vatanseverliğiyle birçok harekatın başarıyla sonuçlanmasına katkı verdiği ifade edilen dilekçede, Güler'in, TSK'de gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerek 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce gerekse sonra ortaya çıkarılmasında ve TSK'nin terör örgütü mensuplarından arındırılmasında büyük hizmet verdiği aktarıldı.

Dilekçede, "TSK mensubu tüm komutanların temsilcisi olan ve bu temsile binaen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve bakanları ile görüşme halinde olan müvekkil, davalı konuşmacı tarafından yaptığı iş ve görüşmeler kastedilerek, ismi ile anılmasa da konumuna yapılan tamamlayıcı sözlerle hedef gösterilmiş ve hakarete maruz kalmıştır. Şerefli bir Türk komutana yapılan bu hakaretler hukuka ve ahlaka aykırı ve kötü niyetlidir" ifadeleri kullanıldı.

Dava konusu açıklamaların düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı bildirilen dilekçede, gazeteci Alan ve Akit TV'den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

AVUKAT VAROL'UN DEĞERLENDİRMESİ

Güler'in avukatı Varol, AA'ya yaptığı açıklamada, "TSK tarafından Suriye ve Irak sınırlarında birçok harekatın gerçekleştirildiği, şehitlerin verildiği aynı zamanda FETÖ ile de yoğun şekilde mücadele edildiği bu dönemde bahsi geçen şahıs ve kanal, şerefli TSK ve vatansever komutanlara yönelik onur kırıcı, itibar zedeleyici sözler sarf ederek yalnızca generallerin şahıslarına değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetine ve Türkiye Cumhuriyetinin şerefli ordusuna da zarar verdiğini" belirtti. Varol, şunları kaydetti:

"Basının gücü kullanılarak kamuoyu önünde TSK'de görev yapan vatanperver generallere karşı itibar zedeleyici ve küçümseyici ifadelerle hakaret edilmesi kabul edilemez. Buna karşın gerek Akit A.Ş gerekse Murat Alan saldırının arkasında durmaya devam etmiş, bu elim hadiseden sonra da yapılan açıklamalarla söz konusu hakaretlerin arkasında durmuştur. Kanal ve şahsın tutumu topluma kötü örnek olmakla birlikte ilgililerin kötü niyetinin de göstergesidir. Bu sebeple, bu tatsız hadisenin tekrarlanmaması ve şahısların kötü niyetinin korunmaması amacıyla müvekkilim adına 100 bin lira tutarında manevi tazminat davası açmış bulunmaktayız."