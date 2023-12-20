Ordu sörf tutkunlarının uğrak yeri oldu

"BURADA HEM ADRENALİNİ YAŞIYOR HEM DE KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Samsun'dan gelen sörfçü Salih Şencan, burada çok büyük keyif aldığını söyledi. Ordu'daki deniz dalgasının sörf yapmak için ideal olduğuna işaret eden Şencan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir başlayan daha da bırakamıyor. Biz de özellikle denizin dalgalı olduğu günleri fırsat bilerek buraya gelip sporumuzu yapıyoruz. Burada hem adrenalini yaşıyor hem de kendimizi geliştiriyoruz. Kışın özellikle dalga yüksekliği arttığı için hava soğuk olsun ya da olmasın bizim için fark etmiyor, bu heyecanı yaşıyoruz." Şencan, kentte dalga sörfüne ilginin her geçen gün arttığını gördükçe de mutlu olduklarını ifade etti.