Karadeniz bölgesinin belki de en az doğası bozulan, her ilçesi birbirinden güzel şehri Ordu olsa gerek.

Hepimizin fındık ile andığı bu güzel il hak ettiği marka değerini görmüyor bence. Doğası, denizi, sahili harika gerçekten.

Galiba şehrin yeterince ilgi görmemesi ve gelişmemesine en önemli neden olarak ulaşım sorunu gösteriliyor.

Bu yüzden Ordu’da seçimlerin gündem maddelerinden biri de Anadolu’ya açılacak yolların bir türlü yapılmamış olması. İktidar cenahı bu yönden çok eleştiri alıyor.

LİSTE KRİZİ HAD SAFHADA

Yemek yediğimiz yerde Ordulularla sohbet ederken garson yanıma gelip, “Başkaları ne der bilmiyorum ama ben Ordulu olmayan insanlara oy vermek istemiyorum. Neden başka yerden gelip buradan vekil olacaklar?”

Bireysel bir tepki sandığım bu konunun, gün içinde ne kadar derin bir krizin ucu olduğunu anladım.

Ordu’da 2018’de 3 milletvekili çıkartan AK Parti, bu liste krizinde en derin sarsıntıyı yaşayan parti olmuş anlaşılan.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve ikinci sıra adayı İbrahim Ufuk Kaynak Ordulu olmadığından tepkiler yoğun olarak bu iki isme yönelmişti. Bu tepkilere parti teşkilatı da eklendi.

Tepkiler o kadar yoğunlaştı ki, parti teşkilatından önemli bir isim şunu dedi, “iki vekil kaybetme noktasına gelmiştik.”

BAKAN ÖZER: TEPKİLERİ ANLIYORUM AMA DEĞİŞTİ

Ünye ilçesinin güzel bir parkında soba başında oturduğumuz Milli Eğitim Bakanı Özer’e listeye gösterilen tepkileri sordum: “Evet benim gelmeme burada bir itiraz oldu. Ordu ile bağlantım olmamasından dolayı tepkileri anlayışla karşılıyorum. Fakat Ordululara kendimi anlatmak için ilçeleri, köyleri, mahalleleri daha çok dolaştım. Şehrin çözülemeyen, sürüncemede kalan sorunlarını hızla çözmek için uğraştım ve epey yol kat ettik. Başta ulaşım sorunu olmak üzere birçok önemli yatırımların da temelini attık. Tüm bunları görünce Orduluların kararı değişti, şimdi durumun normale döndüğünü görüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya bakanları sürme stratejisinin ne kadar oyun değiştirici bir hamle olduğu Trabzon'dan sonra Ordu'da da anlaşıldı. Ne olursa olsun, vatandaş bir bakan ile muhatap olmaktan her zaman etkilenir.

Bakan Özer beni yerel medya temsilcileriyle tanıştırırken, oradakiler AK Parti vekil sayısını 4 yapacak diye benimle iddiasına girdiler. Artıramazlarsa güzel bir kalem alacağım Mahmut Özer’den. Kazanırsa buradan canlı yayın yapacağız kendisiyle.

CHP’NİN HANDİKAPI ORDU DIŞINDAN

Şehrin ikinci güçlü partisi CHP, AK Parti’nin yaşadığı liste krizi nedeniyle oyunu yükselteceğini ve 2 olan vekil sayısını arttıracağını hesaplıyordu. Ancak hesapları Ordu dışından bir etken nedeniyle tutmayacak gibi.

Şehrin önemli siyasetçilerinden, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu 1. Sıra adayı Seyit Torun, Giresun’a gidecek olan Meral Akşener’i Ordu Havaalanı'nda karşıladıktan sonra geldi görüşmemize. İlk defa yüz yüze tanıştığımız ve çok beyefendi bulduğum Torun, bu hesabın hala sürdüğünü söylüyor.

Ancak durumu ve hesapları değiştiren şey, tüm Karadeniz’i etkisi altına alan, iktidar cenahının HDP/PKK ile Millet İttifakı'nı ilişkilendiren güvenlik merkezli rüzgarı.

Aslında Torun bu rüzgarın gelmekte olduğunu, Karadeniz’de ve aynı zamanda Ordu’da güvenlik kaygısının oluşması halinde tüm dengelerin değişeceğini bir ay önceden tespit edip Genel Merkez’e bildirmiş.

Ancak sandığa son bir hafta kala, CHP ve İYİ Parti liderleri bu kaygıları giderecek açıklamaları daha güçlü şekilde yapmaya başladılar. Tabii geç kalındı.

Seyit Torun her ne kadar tecrübeli bir siyasetçi olarak durumu çok hissettirmese de Ordu’da dengelerin radikal şekilde değişmeyeceğini fark etmiş olsa gerek. Yine de yoğun şekilde çalışmayı sürdürüyor. “Şehrin yatırım sorunları var. Anadolu’yla yollarımız kapalı, bir türlü yapamadılar. Turizm potansiyelimiz çok yüksek ama kullanılamıyor. Şehir hak ettiği yerde değil. Bunu değiştirmek istiyoruz. Şehirde değişim talebi çok yüksek. Bu seçim bizim fırsat için olacak.”

İDRİS NAİM ŞAHİN ŞAŞIRMACASI

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, AK Parti’den ayrıldıktan sonra Saadet Partisi’nin Ordu Belediye Başkanı adayı olduğunda herkesi çok şaşırtmıştı. Ama kaybetti.

Şimdi de İYİ Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı olunca herkesi çok şaşırttı.

Çünkü Şahin, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi. Aday olmadan bir gün önce Saadet Partisi GİK üyeliğinden istifa edip, İYİ Parti’ye üye oldu ve ertesi günü de milletvekili adayı yapıldı. Doğal olarak Ordu İYİ Parti teşkilatında tepkiyle karşılandı. Şahin’in Ordu’da bir karşılığı var. Ancak İYİ Parti’nin genel olarak oy düşüşüne, buradaki liste sorunu da eklenince seçilmesine pek ihtimal verilmiyor. Bu arada seçilirse Saadet Partisi’ne geri mi dönecek, İYİ Parti’de mi kalacak bunu da tam bilen yok.

ESKİ ENERJİ BAKANI YENİ BAŞKAN

Son yerel seçimlerde İdris Naim Şahin’in karşısına AK Parti, Enerji Eski Bakanı Hilmi Güler’i koyarak başkanlığı kazandı. Doğrusu sahil yolundaki düzenlemeleri çok beğendimi söyledim Başkana. Aynı şekilde şehrin hak ettiği şekilde tanınmadığını da. Kendisi de bunun farkında.

Ordu’da liste krizlerinden dolayı dengeler çok gel git yaşamış. Halen de söylentisi devam ediyor.

14 Mayıs’ta seçmen bu dalgalanmaya son noktayı koyacak ve bu gelgitler de bitecek.