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Ordu'da olay, Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet olan Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe ile Özkan Öztürk (37) arasında tartışma çıktı.

MUHTAR SİLAHI ÇEKİP ATEŞLEDİ İHA'da yer alan habere göre tartışmada Muhtar Muhammet Öztepe tabancısını çekip Özkan Öztürk'e ateş ederek ağır yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Hayatını kaybeden Özkan Öztürk, 37 yaşındaydı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

POLİSE TESLİM OLDU Olayı gerçekleştiren muhtar ise polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.