Ordu, Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı | Son dakika haberleri

Ordu, Giresun ve Trabzon için kuvvetli yağış uyarısı | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.