Polisi alarma geçiren çocuklar tutuklandı

Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Bekir Eren ve Cem Uygun ortaklığındaki oto galeride meydana geldi. S.Ö., A.Y. ve E.K. adlı çocuklar, oto galerinin arka kapısının camını kırıp içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alıp çıktı. İlk olarak iş yerinin önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezip döndükleri galeride, otomobili yol kenarına bıraktı. Ardından iş yerinin önündeki başka otomobili çalıştıran çocuklar, bölgeden ayrıldı.
Galerinin ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Uygun, camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada, galeriden araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin incelemesi sonucu çocukların, otomobille İstanbul’a gittiği tespit edildi. Ekipler, çaldıkları araçla kaçan çocukları İstanbul'da yakaladı. Otomobil de park halinde bulundu. S.Ö., A.Y. ve E.K., özel ekip tarafından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kara yoluyla Ordu’ya getirilen 3 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Akli dengelerinin yerinde olup olmadığına yönelik rapor istenen çocuklardan birinin, ifadesinde, “İstanbul’un Esenyurt ilçesini sosyal medyadan sürekli görüyorduk. Buraya gitmek istiyorduk. Gitmek için araba çalmaya karar verdik. Buraya gelip gezdik. Arabanın yakıtı bitince bıraktık. Bıraktığımız yeri unuttuk ve arabayı bulamadık” dediği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Ordu’da 9 gün önce galeriden otomobil çalıp, gittikleri İstanbul'da yakalanan S.Ö. (13), A.Y. (12) ve E.K. (15), emniyetteki sorgularının ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi. 8 suç kaydı bulunan E.K., 21 suç kaydı bulunan A.Y. ile 68 suç kaydı bulunan S.Ö., ‘hırsızlık’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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