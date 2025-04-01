Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

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Kentteki havalimanına iniş yapamayan 3 uçak Samsun Çarşamba Havalimanı, 1 uçak ise Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.