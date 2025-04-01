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        Haberler Gündem Ordu'da hava ulaşımına sis engeli - Güncel haberler

        Ordu'da hava ulaşımına sis engeli

        Ordu-Giresun Havalimanı'nda sis dolayısıyla bazı uçak seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 00:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 00:56
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        Hava ulaşımına sis engeli
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        Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oldu.

        Hava yolu şirketleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

        Kentteki havalimanına iniş yapamayan 3 uçak Samsun Çarşamba Havalimanı, 1 uçak ise Trabzon Havalimanı'na yönlendirildi.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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