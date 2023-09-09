Ordu'da 73 yaşındaki kadını darbettiler; 3 gözaltı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde 73 yaşındaki Durdane Akyüz fındık almaya gelen 3 kişi tarafından darbedildi. Yüzünden yaralanan kadın tedaviye alınırken, şüpheliler ise gözaltına alındı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde çıkan tartışmada yaşlı kadının yaralanması sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bayıralan Mahallesi Aşağıköy mevkisinde Durdane Akyüz (73) ile patoz işleminde içi boş çıkan fındıklarını satın almak isteyen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Akyüz'ü ağzına vurarak yere düşüren şüpheliler, ardından araçla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağzından yaralanan Akyüz, ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, bölgeye yakın Ahmetli Mahallesi'nde şüphelileri gözaltına aldı.