Ördeği pazarın maskotu oldu

"ONA ÖYLE BİR BAKTIK Kİ BİZİMLE BERABER YATTI"

Anahıt Khachatrayn, ördeği Pamuk ile tanışma hikayelerini ve birlikte nasıl vakit geçirdiklerini, anlattı. Eşinin kendisine birkaç yıl önce sürpriz yaparak civciv getirdiğini belirten Khachatrayn ancak civcivin 4 gün sonra öldüğünü söyledi. Khachatrayn, buna çok üzüldüklerini ve bir süre hayvan bakmamaya karar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü duygusal olarak çok zorlanıyorduk. Bir gün metrobüs durağından geçerken bir çocuğun kolinin içinde civciv, tavşan ve ördek sattığını gördüm. Kaç para olduğunu sordum. Param yetmediği için alamadım. Hemen eşime telefon açtım. 'Ne olur, yalvarıyorum sana gelirken bir tane ördek al' dedim. Gelirken almıştı, çok güzel bir sürpriz oldu. Ona öyle bir baktık ki bizimle beraber yattı, onu çok sevdik."