Orban'dan "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti" iddiası

Başbakan Orban, AB Komisyonunun Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılması tavsiyesine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Orban, "Ukrayna hiçbir şekilde Avrupa Birliği'ne katılma hedefleri konusunda müzakereye hazır değil. Macaristan'ın net pozisyonu müzakerelerin başlamaması yönündedir." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik Birlik üyesi ülkelerin çoğundan farklı bir yaklaşım sergileyen Başbakan Orban, Kiev'in üyelik müzakerelerine karşı çıkmasının durdurulan AB fonlarıyla ilişkili olmadığını söyledi.

Orban, AB'nin fonlarının serbest bırakılması karşılığında Brüksel'in Ukrayna'nın üyelik hedefini desteklenmesi yönündeki olası baskısını "kabul etmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

"UKRAYNA BARIŞ ANLAŞMASINI ABD'NİN EMRİ İLE REDDETTİ"

Orban ayrıca yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki savaşı kontrol altına almaya çalışırken ABD’nin ise savaşı büyüterek küresel bir çatışma haline getirmeye çalıştığını söyledi. Orban, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in Alman basınına yaptığı açıklamada Ukrayna’nın geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul’daki görüşmeler sırasında Rusya ile barış anlaşması imzalamayı reddettiğine ilişkin ifadelerini değerlendirdi. Orban, “Eski Almanya Şansölyesi’nin söylediği şey, diplomasi dünyasında iyi bilinen bir gerçek. Çeşitli rapor ve istihbarat kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre İstanbul’da Ruslar ve Ukraynalılar arasında anlaşma temelde sağlanmıştı. Ancak Ukraynalılar, ABD’lilerin emriyle buna imza atmadılar” dedi. Orban, bu bilginin bir gün herkesin bildiği bir gerçek haline geleceğini ileri sürdü.