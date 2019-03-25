20:55 Yeni Apple TV app'i sayesinde sadece izleyicilere tek bir app'te izlediği televizyon kanallarının ücrertini ödemeleri imkanı sunuluyor. Apple TV kanalları sayesinde bütün aile reklamsız istediğ kanalı izleyecek. Aralarında HBO, Showtime, CBS gibi kanallar olacak.

Apple özellikle algoritmanın izleyecek bir şey bulamayan izleyiciye en iyi seçeneği bulabileceğini vurguluyor. İyi önerilerde bulunan bir arkadaşın yerine makinelerin geçeceğini söylüyor. Ayrıca tek bir app'de Amazon, HBO gibi farklı servislerin içeriklerini izlemek de mümkün olacak. Böylece Apple TV'de şu an olduğunun aksine başka bir program izlemek için bir app'ten diğerine geçmeye gerek kalmayacak.

20.45 SONBAHARDAN SONRA 150 ÜLKEDE BAŞLAYACAK

Abonelik hizmeti sayesinde mobil, masaüstü ve televizyonda oyun oynamak mümkün olacak. Apple kendi yazılımcılarıyla oyun geliştiricilerine destek verecek. Apple Arcade aboneliği 100'den fazla oyunun kapısını açıyor ve bu oyunlar başka hiçbir platformda bulunmayacak. Aynı zamanda yeni oyunlar ekleneceğini de vaat ediyorlar. Oyunlar internet bağlantısı olmadan da oynanacak. Reklam ve oyun içinde ödeme olmayacak. Sonbaharda 150'den fazla ülkede başlayacak Apple Arcade ama fiyatı açıklanmadı. Ve sırada TV var. Tim Cook sahneye çıktı ve Apple'ın merakla beklenen yeni streaming servisini açıklaması bekleniyor.

20.40 APPLE YENİ BİR ABONELİK HİZMETİ BAŞLATIYOR

Apple'ın bugün sunduğu bir başka hizmeti de oyun servisleri. App Store'dan oyun indirenlerin sayısı 1 milyar kişiye ulaştı. Tabii birçok oyun parayla satılıyor, ancak çoğu bedava oyunların arasında kayboluyor ve adları bile duyulmuyor. Apple bu yüzden oyun geliştiricilerle çalışıp yeni bir abonelik hizmeti başlatıyor. Adı Apple Arcade...

20.35 APPLE CARD'LA YÜZDE 2-3 NAKİT PUAN KAZANMAK MÜMKÜN

Amerika'da bankacılık hizmetleri o kadar gerideki Apple kredi kartı işine girerek süreci kolaylaştırmaya çalışıyor. Apple Card kullanarak yüzde 2-3 oranında nakit puan kazanmak mümkün olacak. Apple aynı zamanda kredi kartında borç faizlerini de düşürmeye çalışıyor. Değişik ödeme seçeneklerine göre faiz oranları da gerçek zamanlı belirlenecek. mesela aylık ödemeler dışında haftada bir borç ödendiğinde faiz düşecek.



PAZARDA NE KADAR CAZİP OLACAĞI TARTIŞMALI

Apple Card'da kart kullanım ücreti, limit aşım, yurtdışı kullanım bedeli yok. Amerika'daki kredi kartı servislerinde American Express ve Chase'in sunduğu ödül ve puanlar sektörü epey sarstı geçtiğimiz yıllarda. O yüzden Apple'ın Goldman Sachs'le girdiği bu pazarda ne kadar cazip olacağı tartışmalı.

APPLE CARD AMERİKA'DA BU YAZ ÇIKACAK

Öte yandan düşük faiz oranları tüketicinin ilgisini çekcek. Apple Pay geçmeyen yerler için firma bembeyaz, minimalist ve çipli fiziki bir kredi kartı da sunuyor. Kartın malzemesi ise titanyum. En önemli özelliği üstünde sadece isim yazması. Kart numarası, son kullanım yok. Apple Card Amerika'da bu yaz çıkacak.

20.30 BU SENE PORTLAND, NEW YORK VE CHİCAGO'DA KULLANILABİLECEK

20.25 Tim Cook yeniden sahnede ve Apple Pay'in ne kadar büyüdüğünü anlatıyor. Özellikle Uzakdoğu'da toplu taşıma hizmetlerinde Apple Pay yaygın olarak kullanılıyor. Bu sene Portland, New york ve Chicago'da da metroya Apple PAy'le binilecek. Ayrıc auygulama 40'tan fazla ülkeye yayılıyor. Apple Pay şimdi kredi kartı işine de giriyor. Bildiğimiz anlamda kredi tecrübesini değiştirme iddiasındaki yenilik Apple Card.

ADRES DEĞİŞTİRMEK İSTENDİĞİNDE İMESSAGE ATILIYOR

Kredi kartına telefondan başvuruluyor ve birkaç dakika içinde kullanıma açılıyor. Dünyanın her yerinde kullanılıyor ve bütün Apple cihazlarında geçiyor. Müşteri hzimetlerine de kısa mesajla ulaşılıyor. Mesela adres değiştirrmek istendğinde iMessage atılıyor.

ZİYARETÇİLERİN FOTOĞRAF ÇEKMESİ İÇİN TEŞVİK EDİLİYOR

Burada dünyadan ve Amerika'dan teknoloji konusunda uzmanlaşmış birçok gazeteci bulunuyor. Apple çalışanları ziyaretçileri bol bol fotoğraf çekme konusunda teşvik ettiği dikkatleri çekiyor.

20.20 BUGÜNKÜ LANSMANDA O GAZETELERİN İSMİ GEÇMİYOR

Apple News + gazete abonelikleri de içeriyor. Daha önce New York Times ve Washington Post'un bu servise soğuk baktığı konuşulmuştu. Bugünkü lansmanda o gazetelerin adı geçmiyor. Ancak Los Angeles Times ve Wall Street Journal hizmete dahil olmuş. Ayrıca New York Magazine'in ödeme duvarı arkasındaki vertical'larına da bu abonelik sayesinde ulaşılacak.

APPLE ABONELİK İÇİN AYDA 9.9 İSTEYECEK

Apple kimin hangi yazıyı okuduğunu takip etmeyeceğini, reklamverenlerle bu bilgilerin paylaşılmayacağını açıkladı ve alkış koptu.

Apple News + içindeki bütün dergilere abone olmanın bedeli 8000 dolar normalde. Ama Apple bu abonelik için ayda 9.99 isteyecek. Ayrıca birden fazla kullanıcı da ücret ödemeden kullanacak.

Apple News + ilk kez ABD dışında Kanada'ya da yayılıyor bugün. Sonbaharda Apple News + İngiltere ve Avustralya'ya da yayılacak.



20:15 Apple News'ün ilk yeniliği dergileri içine entegre etmesi olacak.

Yeni servisin adı Apple News + ve abonelikle erişilebilecek. Ancak Apple öncelikle haberciliğin ve gazetecilğin kültürel etkisini anlatan bir video paylaşıyor. Amerikan başkanının birçok ana akım medya kuruluşuna sahte haber dediği bir dönemde Apple açıkça özgür basından yana pozisyon alıyor.

App'lerden sorumlu başkan yardımcısı Roger Rosner sahnede Apple News + servisini anlatıyor. 300'den fazla dergi bu app'te yer alacak. Aslında görünürde Apple News + şirketin zaten sahibi olduğu Texture'a benziyor. Türkiye'de de Turkcell dergilik uygulamasıyla böyle bir hizmet veriyor. Ancak Apple kimi farklılıklar yaratmış. Mesela National Geographic kapağındaki fotoğraf sabit değil, hareket ediyor.

Apple yeni servisinde dergilerin sayfalarını olduğu gibi app'e aktarmaktansa iPhone ve iPad'e uygun bir şekide tasarladıklarını öne çıkarıyor. Bir anlamda kağıdın tamamen ölümü mü bu? Zira artık dergi sayfasının nasıl tasarlandığı değil, aynı derginin içeriğinin Apple ürünlerinden nasıl görüneceği vurgulanıyor.

20:10 Tim Cook öncelikle Apple'ın sunduğu hizmetleri vurgulamaya başladı. Donanım yazılım ve hizmetlerin Apple tarafından herkesten daha iyi birleştirildiğini anlatıyor. iCloud, Siri, Maps ve Türkiye'de henüz olmayan Apple Pay uygulamalarının önemini vurguluyor.

Silikon Vadisi'nde bu aralar güvenlik ve özel bilgilerin korunması önemli bir konu. Özellikle Facebook'un sık sık yaşadığı sorunlarla güvenlik daha da önem kazandı. Tim Cook da Apple ürünlerinin ne kadar güvenli olduğunu söyleyince salondan en büyük alkışı aldı. Ve Apple News. Tim Cook'un bugün açıklayacağı ilk Apple hizmeti haber servisinin yenilenmiş hali.

Apple News'da her ay beş milyar yazı okunuyor ve dünyanın en büyük haber uygulaması oldu. Her sabah Apple editörleri farklı yayın organlarından en iyi yazılmış haberleri bu app'te toplarlayıp sunuyor.

20:02 'THİNK DİFFERENT' SLOGANIYLA BAŞLADI

Apple lansmanı Steve Jobs'ın en meşhur reklam kampanyası 'Think Different' sloganıyla başladı. Cupertino saatiyle tam 10:00'da hiç şaşmadan önce kısa bir videonun ardından Tim Cook sahne aldı.

19:46 BİR ANDA KENDİMİ SAHNEYE ÇIKMIŞ GİBİ HİSSETTİM

Bu sabah yaşadığım en ilginç olaylardan biri de tuvaletler için alt kata inerken salonun girişinde bekleyen onlarca görevlinin her geleni alkışlamasıydı. Evet, ilk defa tuvalet girişinde sahneye çıkmış gibi hissettim...

19:45 DÜNYADAKİ APPLE ÇALIŞANLARI AKIN ETMİŞ DURUMDA

Steve Jobs Theater'da bugün görevli olanlar dünyanın farklı Apple mağazalarında çalışanlar. Hepsi başka şehirlerden lansman için Cupertino'ya geldiler.

Cupertino'dan günaydın. Birazdan Apple'ın yeni lansmanı başlayacak. Steve Jobs Theater'daki lansman öncesinde yerel saatle 08.00'de lobideydik. Silikon Vadisi'nin favorisi 'drip' kahveler eşliğinde Apple'ın yeni ürün sunumunu beklemeye koyulduk.





