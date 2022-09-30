SEC açıklamasında soruşturmanın Samantha Martin ve Laura Bennett tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca yardımları için Türkiye'den Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) teşekkür edildi.

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