Merkezi Dongguan'da bulunan Çinli bir elektronik ve akıllı telefon üreticisi olan OPPO, yeni telefonu Oppo Reno 4 Lite için tanıtımlara başladı. Teknoloji meraklılarının merak konusu olan Oppo Reno 4 Lite gündemden düşnmüyor. Peki, Oppo Reno 4 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Oppo Reno 4 Lite incelemesi...
OPPO RENO 4 LİTE ÖZELLİKLERİ NELER?
Renk
Mat Siyah | Metalik Beyaz
Boyut ve Ağırlık
Yükseklik: 160,14 mm
Genişlik: 73,77 mm
Kalınlık: 7,48 mm
Ağırlık: 164g
* Ürün boyutu ve ağırlığı yapılandırmaya, üretim sürecine ve ölçümlere göre değişebilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir.
Depolama
8 GB RAM + 128 GB ROM
RAM Türü: LPDDR4X
ROM Türü: UFS2.1
Harici Bellek: Evet (SDXC UHS-3 class-10 A1 V31)
USB OTG: OTG'yi destekler
Görüntü
Boyut: 16,34 cm / 6,43 "(çapraz)
Ekran Oranı: %90.67
Çözünürlük: 2400 * 1080
Yenileme Hızı: 60Hz'e kadar
Dokunma Örnekleme Hızı: 180Hz'e kadar
Renk Gamı: %96 NTSC (TYP)
Piksel Yoğunluğu: 409 PPI
Parlaklık: Normal: 430nit, HBM: 600nit, En Yüksek: 800nit
Panel: Super AMOLED
Kamera
Arka:
48MP Ana Kamera
GM1ST, 1/2 ", f/1,7, 0,8μm, 6P
8MP Geniş Açılı Kamera
Hynix Hi846, 1/4 ", 1.12μm, f/2.2, 5P
2MP Mono Kamera
GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P
2MP Mono Kamera
GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P
Ön:
16MP Ön Ana Kamera
IMX 471, 1/3 ", 1.0μm, f/2.4, 5P
2MP Ön Derinlik Kamerası
GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P
Çekim Modu: fotoğraf, video, profesyonel mod, panorama modu, portre, gece modu, hızlandırılmış fotoğrafçılık, ağır çekim vb.
Görüntü boyutu:
En Büyük Boyut:
6000x8000 (48 MP)
Normal Resimler:
3000x4000 (4:3)
3000x3000 (1:1)
1800x4000 (Tam Ekran)
2256x4000 (16:9)
Video
Arka: En Yüksek: 4K (30fps) 1080P / 720P @ 30fps / 30fps
Ön: 1080P / 720P @ 30fps;
Video Ağır Çekim Desteği 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps;
Video Sabitleme Desteği EIS, 1080P @ 30fps;
Video Süper Sabitleme Desteği, 1080P @ 30fps;
Video Zoom Çekim Desteği, 1080P @ 30fps
Çipler
MediaTek Helio P95
CPU Hızı: 2.2GHz'e kadar
CPU Çekirdekleri: Sekiz çekirdekli
GPU: PowerVR GM9446
Pil
3920 / 4000mAh (Min / Tip)
Hücresel Ağ
Tek Sim Kart
SIM Boyutu: Nano-SIM / Nano-USIM
TD-LTE: Bantlar 38/40/41
FDD-LTE: Bantlar 1/3/5/8
WCDMA: Bantlar 1/5/8
GSM: 850/900/1800/1900MHz
Açıklamalar: 1) B41: 2535-2655MHz
Bağlantı
WLAN: WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.8G, WLAN Ekranı
Bluetooth Sürümü: Bluetooth v5.1
Bluetooth Audio Codec: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC'yi destekler
USB Arayüzü: Type-C
Kulaklık Girişi: 3.5mm
NFC: Yes
İşletim sistemi
Android 10 tabanlı ColorOS 7.2
Konum Teknolojisi
Dahili GPS, Destek A-GPS, Beido, Glonass, GALILEO, QZSS
OPPO RENO 4 LİTE KUTU İÇERİĞİNDE NE VAR?
Telefon × 1
Kulaklık × 1
USB Kablosu × 1
Adaptör × 1
SIM Kart İğnesi × 1
Koruyucu Kılıf × 1
Hızlı Kılavuz × 1
Garanti Kartı × 1
Ek Açıklamalar
Sadeliğin tüm görünümünü korumak adına; OPPO akıllı telefonunun üst ön tarafındaki yakınlık sensörünü gizlemek için özel bir teknoloji uygulanır. Film veya koruyucu yakınlık sensörü alanını kaplarsa, yakınlık işlevinde anormalliğe neden olabilir. Ayrıntılar için OPPO'nun resmi koruyucu ve film düzenine bakın.
OPPO RENO 4 LİTE FİYATI NE KADAR
Oppo Reno 4 Lite 128 GB (Oppo Türkiye Garantili)
3600 TL- 3499 TL arasında değişiyor.
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