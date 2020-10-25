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Oppo Reno 4 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Oppo Reno 4 Lite incelemesi...

"Teknolojik sanat yoluyla yaşamı yüceltmek için varız." sloganıyla üretim yapan OPPO, yeni OPPO Reno 4 Lite telefonunu tanıttı. Teknoloji dünyasının yakından ilgilendiği Oppo Reno 4 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Oppo Reno 4 Lite incelemesi...

25.10.2020 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
Oppo Reno 4 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Oppo Reno 4 Lite incelemesi...

Merkezi Dongguan'da bulunan Çinli bir elektronik ve akıllı telefon üreticisi olan OPPO, yeni telefonu Oppo Reno 4 Lite için tanıtımlara başladı. Teknoloji meraklılarının merak konusu olan Oppo Reno 4 Lite gündemden düşnmüyor. Peki, Oppo Reno 4 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? İşte Oppo Reno 4 Lite incelemesi...

OPPO RENO 4 LİTE ÖZELLİKLERİ NELER?

Renk

Mat Siyah | Metalik Beyaz

Boyut ve Ağırlık

Yükseklik: 160,14 mm

Genişlik: 73,77 mm

Kalınlık: 7,48 mm

Ağırlık: 164g

* Ürün boyutu ve ağırlığı yapılandırmaya, üretim sürecine ve ölçümlere göre değişebilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir.

Depolama

8 GB RAM + 128 GB ROM

RAM Türü: LPDDR4X

ROM Türü: UFS2.1

Harici Bellek: Evet (SDXC UHS-3 class-10 A1 V31)

USB OTG: OTG'yi destekler

Görüntü

Boyut: 16,34 cm / 6,43 "(çapraz)

Ekran Oranı: %90.67

Çözünürlük: 2400 * 1080

Yenileme Hızı: 60Hz'e kadar

Dokunma Örnekleme Hızı: 180Hz'e kadar

Renk Gamı: %96 NTSC (TYP)

Piksel Yoğunluğu: 409 PPI

Parlaklık: Normal: 430nit, HBM: 600nit, En Yüksek: 800nit

Panel: Super AMOLED

Kamera

Arka:

48MP Ana Kamera

GM1ST, 1/2 ", f/1,7, 0,8μm, 6P

8MP Geniş Açılı Kamera

Hynix Hi846, 1/4 ", 1.12μm, f/2.2, 5P

2MP Mono Kamera

GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P

2MP Mono Kamera

GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P

Ön:

16MP Ön Ana Kamera

IMX 471, 1/3 ", 1.0μm, f/2.4, 5P

2MP Ön Derinlik Kamerası

GC02M1B, 1/5 ", 1.75μm, f/2.4, 3P

Çekim Modu: fotoğraf, video, profesyonel mod, panorama modu, portre, gece modu, hızlandırılmış fotoğrafçılık, ağır çekim vb.

Görüntü boyutu:

En Büyük Boyut:

6000x8000 (48 MP)

Normal Resimler:

3000x4000 (4:3)

3000x3000 (1:1)

1800x4000 (Tam Ekran)

2256x4000 (16:9)

Video

Arka: En Yüksek: 4K (30fps) 1080P / 720P @ 30fps / 30fps

Ön: 1080P / 720P @ 30fps;

Video Ağır Çekim Desteği 1080P @ 120fps, 720P @ 240fps;

Video Sabitleme Desteği EIS, 1080P @ 30fps;

Video Süper Sabitleme Desteği, 1080P @ 30fps;

Video Zoom Çekim Desteği, 1080P @ 30fps


Çipler

MediaTek Helio P95

CPU Hızı: 2.2GHz'e kadar

CPU Çekirdekleri: Sekiz çekirdekli

GPU: PowerVR GM9446

Pil

3920 / 4000mAh (Min / Tip)

Hücresel Ağ

Tek Sim Kart

SIM Boyutu: Nano-SIM / Nano-USIM

TD-LTE: Bantlar 38/40/41

FDD-LTE: Bantlar 1/3/5/8

WCDMA: Bantlar 1/5/8

GSM: 850/900/1800/1900MHz

Açıklamalar: 1) B41: 2535-2655MHz

Bağlantı

WLAN: WLAN 2.4G, WLAN 5.1G, WLAN 5.8G, WLAN Ekranı

Bluetooth Sürümü: Bluetooth v5.1

Bluetooth Audio Codec: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC'yi destekler

USB Arayüzü: Type-C

Kulaklık Girişi: 3.5mm

NFC: Yes

İşletim sistemi

Android 10 tabanlı ColorOS 7.2

Konum Teknolojisi

Dahili GPS, Destek A-GPS, Beido, Glonass, GALILEO, QZSS

OPPO RENO 4 LİTE KUTU İÇERİĞİNDE NE VAR?


Telefon × 1

Kulaklık × 1

USB Kablosu × 1

Adaptör × 1

SIM Kart İğnesi × 1

Koruyucu Kılıf × 1

Hızlı Kılavuz × 1

Garanti Kartı × 1

Ek Açıklamalar

Sadeliğin tüm görünümünü korumak adına; OPPO akıllı telefonunun üst ön tarafındaki yakınlık sensörünü gizlemek için özel bir teknoloji uygulanır. Film veya koruyucu yakınlık sensörü alanını kaplarsa, yakınlık işlevinde anormalliğe neden olabilir. Ayrıntılar için OPPO'nun resmi koruyucu ve film düzenine bakın.

OPPO RENO 4 LİTE FİYATI NE KADAR

Oppo Reno 4 Lite 128 GB (Oppo Türkiye Garantili)
3600 TL- 3499 TL arasında değişiyor.

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